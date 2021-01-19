Кремль не считает, что ситуация вокруг Навального требует внимания президента РФ

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не требует особого внимания президента России, так считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не требует особого внимания президента России, так считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать вопрос популярности главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ). Песков отметил, что нельзя ассоциировать российского лидера с невыполнением блогером правил ФСИН.

Помимо этого, представитель Кремля добавил, что ФСИН проявляла гибкость и понимание к Навальному во время пребывания блогера в клинике за рубежом, но после его выписки появились вопросы.

Ранее Навального, объявленного в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержали в аэропорту Шереметьево. Во ФСИН подчеркнули, что в прошлом году он должен был приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц. Помимо этого, блогера предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.