Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:53   19 Января 2021
Происшествия

Кремль не считает, что ситуация вокруг Навального требует внимания президента РФ

Кремль не считает, что ситуация вокруг Навального требует внимания президента РФ

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не требует особого внимания президента России, так считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не склонны преувеличивать вопрос популярности главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ). Песков отметил, что нельзя ассоциировать российского лидера с невыполнением блогером правил ФСИН.

Помимо этого, представитель Кремля добавил, что ФСИН проявляла гибкость и понимание к Навальному во время пребывания блогера в клинике за рубежом, но после его выписки появились вопросы.

Ранее Навального, объявленного в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержали в аэропорту Шереметьево. Во ФСИН подчеркнули, что в прошлом году он должен был приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц. Помимо этого, блогера предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#песков #кремль #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров