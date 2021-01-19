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13:51   19 Января 2021
Политика

Песков высказался о нарушениях при задержании блогера Навального в аэропорту

Песков высказался о нарушениях при задержании блогера Навального в аэропорту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест блогера Алексея Навального.

Отвечая на вопрос о нарушениях при аресте, Песков заявил, что у правоохранительных органов были все основания для задержания Навального.

Ранее стало известно, что Алексея Навального задержали после возвращения на родину из Германии. Арест был произведен из-за нарушения условий наказания по уголовному делу "Ив Роше".

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