13:51 19 Января 2021Политика
Песков высказался о нарушениях при задержании блогера Навального в аэропорту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест блогера Алексея Навального.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест блогера Алексея Навального.
Отвечая на вопрос о нарушениях при аресте, Песков заявил, что у правоохранительных органов были все основания для задержания Навального.
Ранее стало известно, что Алексея Навального задержали после возвращения на родину из Германии. Арест был произведен из-за нарушения условий наказания по уголовному делу "Ив Роше".