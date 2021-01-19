Распад России на 10-15 государств ждет бывший министр Украины

Бывший член Правительства Украины Владимир Омелян в Facebook опубликовал русофобское заявление.

Бывший член Правительства Украины Владимир Омелян в Facebook опубликовал русофобское заявление.

Экс-министр транспорта Украины Владимир Омелян крайне резко высказался в соцсетях о России. Он отметил, что его не интересуют новости об успехах некогда союзного государства. Бывший член кабмина прямым текстом написал, что ждет его "распада".

"С территории Московии меня интересуют только две новости: распад на 10-15 государств, и кто из этих новообразованных республик нам вернет похищенные ценности и заплатит контрибуцию за столетние оккупации и убийства", — говорится в опубликованном сообщении Омеляна.

Политик считает, что население Украины также должно поддержать эти темы из "повестки дня".

Владимир Омелян возглавлял Минтранс Украины во время президентского срока Петра Порошенко и не раз после своего увольнения критиковал нынешнего главу государства Владимира Зеленского. По информации украинских СМИ, на Омеляна заведено два уголовных дела — о предоставлении недостоверной информации в декларации о доходах во время работы на госслужбе, а также по факту нанесения государству ущерба путем снижения портовых сборов.