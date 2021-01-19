Ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2" оценили в Кремле

Москва намерена довести до финальной стадии строительство магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море, несмотря на незаконное давление со стороны Вашингтона.

Москва намерена довести до финальной стадии строительство магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море, несмотря на незаконное давление со стороны Вашингтона.

Об этом в ходе недавнего брифинга рассказал представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, проект "СП-2" последовательно движется к завершению своей реализации вопреки давлению США на партнеров "Газпрома" в Европе.

Конгресс США летом 2017 года принял закон, позволяющий вводить санкции против магистрали "Северный поток — 2". В конце 2018 года Вашингтон призвал страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что американские санкции не смогут остановить проект: даже если ряд компаний покинет его, Россия доведет его до финальной стадии в одиночку.