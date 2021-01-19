Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:46   19 Января 2021
Политика

Путин не планирует делать "прощальный" звонок Трампу

Путин не планирует делать "прощальный" звонок Трампу

Российский лидер Владимир Путин не собирается звонить американскому коллеге Дональду Трампу перед его уходом с поста президента США, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "прощальная" беседа отсутствует в графике Путина, однако "все еще может измениться". По его словам, в Кремле зарезервирован один вечерний звонок.

Трамп оставит должность главы американского государства в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Церемония пройдет 20 января на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров