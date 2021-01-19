Путин не планирует делать "прощальный" звонок Трампу

Российский лидер Владимир Путин не собирается звонить американскому коллеге Дональду Трампу перед его уходом с поста президента США, сообщили в Кремле.

Российский лидер Владимир Путин не собирается звонить американскому коллеге Дональду Трампу перед его уходом с поста президента США, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "прощальная" беседа отсутствует в графике Путина, однако "все еще может измениться". По его словам, в Кремле зарезервирован один вечерний звонок.

Трамп оставит должность главы американского государства в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Церемония пройдет 20 января на Капитолийском холме в Вашингтоне.