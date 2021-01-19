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13:45   19 Января 2021
Политика

Кремль прокомментировал захват Капитолия

Кремль прокомментировал захват Капитолия

Кремль впервые прокомментировал беспорядки, которые проходили в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Беспорядки еще раз продемонстрировали проблемы, которые существуют в США. Существующие проблемы и привели к серьезной дестабилизации, которая стала причиной крайних выражений и агрессии.

"В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом", — отметил Песков.

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