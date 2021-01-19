Кремль прокомментировал захват Капитолия

Кремль впервые прокомментировал беспорядки, которые проходили в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кремль впервые прокомментировал беспорядки, которые проходили в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Беспорядки еще раз продемонстрировали проблемы, которые существуют в США. Существующие проблемы и привели к серьезной дестабилизации, которая стала причиной крайних выражений и агрессии.