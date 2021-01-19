13:45 19 Января 2021Политика
Кремль прокомментировал захват Капитолия
Кремль впервые прокомментировал беспорядки, которые проходили в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Кремль впервые прокомментировал беспорядки, которые проходили в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Беспорядки еще раз продемонстрировали проблемы, которые существуют в США. Существующие проблемы и привели к серьезной дестабилизации, которая стала причиной крайних выражений и агрессии.
"В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом", — отметил Песков.