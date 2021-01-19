13:43 19 Января 2021Политика
Москва отреагировала на блокировку аккаунтов Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку аккаунтов в социальных сетях действующего президента США Дональда Трампа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку аккаунтов в социальных сетях действующего президента США Дональда Трампа.
По его словам, владельцы социальных сетей должны иметь определенные обязательства.
"Нельзя все оставлять на их усмотрение", — сказал он.
Ранее стало известно, что многие западные социальные сети заблокировали аккаунты Трампа. Такое решение было принято на фоне штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками республиканца.