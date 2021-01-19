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13:43   19 Января 2021
Политика

Москва отреагировала на блокировку аккаунтов Трампа

Москва отреагировала на блокировку аккаунтов Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку аккаунтов в социальных сетях действующего президента США Дональда Трампа.

По его словам, владельцы социальных сетей должны иметь определенные обязательства.

"Нельзя все оставлять на их усмотрение", — сказал он.

Ранее стало известно, что многие западные социальные сети заблокировали аккаунты Трампа. Такое решение было принято на фоне штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками республиканца.

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