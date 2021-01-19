Петербуржца задержали за фейковый звонок об "атаке" на администрацию президента

Правоохранители задержали телефонного хулигана, который рассказал о "снайперской атаке" на Администрацию Президента РФ.

Правоохранители задержали телефонного хулигана, который рассказал о "снайперской атаке" на Администрацию Президента РФ.

Мужчина позвонил в госорган поздно ночью. В беседе с работниками учреждения он заявил, что в ближайшие 24 часа на администрацию будет совершено "нападение". Злоумышленники якобы планировали устроить "снайперскую атаку" на главу государства, пишет ФАН.

После поступления звонка правоохранители организовали проверку. В ходе выяснения обстоятельств случившегося они установили личность хулигана. Им оказался 26-летний петербуржец. Через некоторое время его задержали на Шлиссельбургском шоссе.