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13:38   19 Января 2021
Общество

Петербуржца задержали за фейковый звонок об "атаке" на администрацию президента

Петербуржца задержали за фейковый звонок об "атаке" на администрацию президента

Правоохранители задержали телефонного хулигана, который рассказал о "снайперской атаке" на Администрацию Президента РФ.

Мужчина позвонил в госорган поздно ночью. В беседе с работниками учреждения он заявил, что в ближайшие 24 часа на администрацию будет совершено "нападение". Злоумышленники якобы планировали устроить "снайперскую атаку" на главу государства, пишет ФАН.

После поступления звонка правоохранители организовали проверку. В ходе выяснения обстоятельств случившегося они установили личность хулигана. Им оказался 26-летний петербуржец. Через некоторое время его задержали на Шлиссельбургском шоссе.

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#петербург #атака #звонок #хулиган #администрация президента

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