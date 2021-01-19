Песков сообщил, что Путин по традиции искупался в проруби на Крещение

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин не изменяет традициям.

Пандемия коронавирусной инфекции не стала помехой для ежегодной традиции президента России Владимира Путина. Глава государства искупался в проруби 19 января — в день Крещения Господня. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», — сказал Песков.

19 января Русская православная церковь отмечает Крещение Господне. Считается, что в этот день вода имеет исцеляющие свойства. Верующие окунаются в купели, оборудованные в водоемах.