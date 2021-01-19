Европейский газовый рынок может столкнуться с резким ростом конкуренции

Растущий интерес к голубому топливу в Европейском союзе повлияет на конкуренцию в отрасли. Об этом говорится в проспекте, посвященном еврооблигациям "Газпрома".

Растущий интерес к голубому топливу в Европейском союзе повлияет на конкуренцию в отрасли. Об этом говорится в проспекте, посвященном еврооблигациям "Газпрома".

Российский энергетический холдинг посвятил проспект будущим проектам в Европе. В частности, "Газпром" рассказал о статусе трубопровода "Северный поток — 2". В ближайшее время проект будет завершен, что позволит регулярно обеспечивать потребителей энергоресурсами.

Руководство компании убеждено, что европейский углеводородный рынок в скором времени привлечет большое число предприятий. Конкуренция в газовой сфере будет расти, но отечественный холдинг не намерен отказываться от дальнейшего расширения своего присутствия на перспективном рынке.

Проект газопровода "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья Российской Федерации через Балтийское море до ФРГ.