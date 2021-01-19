Онищенко похвалил Германию на ужесточение масочного режима

В Германии собираются сделать обязательным ношение респираторов с высокой степенью защиты вместо обычных масок.

В Германии планируют обязать всех жителей страны носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо обычных медицинских масок на фоне неутихающей пандемии коронавируса. Об этом сообщили европейские СМИ.

Такая мера с 18 января действует на территории Баварии. Сообщается, что решение принято на уровне властей федеральной земли, которые имеют право самостоятельно вводить подобные меры. За соблюдением этого требования начнут следить после 24 января. Респиратор необходимо будет носить в магазинах, а также в поездах, автобусах и трамваях.

PREMIUM MASKS REQUIRED—Bavaria ???????? will soon require people to wear higher grade masks/respirators in all stores & public transit. European high filtration FFP2 masks now needed—comparable to KN95, N95, KF94 masks. FFP2 is cheap & plentiful in EU. #COVID19https://t.co/hhL9oUDmtv pic.twitter.com/ieiFvgWi1B — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 12, 2021

Как пишут европейские издания, такое требование могут ввести и в других федеральных землях.

Маска или респиратор: в чем отличие

В первую очередь, маски получат немецкие граждане из группы риска: лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Им предоставят 12 масок класса FFP2.

Издание Bild сообщает, что респираторы можно получить в аптеке, предоставив специальный ваучер от медицинской страховки. Всего будет два таких ваучера. Первый, в котором будет шесть масок, необходимо использовать до 28 февраля, второй — до 15 апреля 2021 года.

Впрочем, такая возможность не бесплатная, а требует взноса в размере 2 евро за каждый ваучер (примерно 179 рублей). Соответствующие документы получило больше людей, чем планировалось изначально: чуть более 34 млн немцев вместо 27 млн.

Маски FFP2, равно как и обычные, также являются одноразовыми изделиями. Срок их действия ограничивается восемью часами. Как правило, маски для рта и носа фильтруют из воздуха некоторые частицы и вирусы, что значительно снижает их концентрацию, а значит, и риск заражения.

Поскольку выдыхаемые частицы относительно большие из-за прилипшей влаги, даже простые маски могут хорошо их удерживать. Однако респираторы более плотные и фильтруют больше частиц, поэтому более эффективны для самого человека. Но для этого их необходимо правильно носить — очень плотно к лицу.

По словам представителя Минэкономики Германии, в стране может производиться 750 млн респираторов в год. Нехватки поставок не наблюдается, в том числе, по причине высокого импорта изделий из Китая.

Мнение эксперта

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поддержал решение немецких властей. По словам эксперта, респираторы действительно обладают более высокой степенью защиты.

«Чем выше защитная возможность респиратора, тем лучше. Поэтому в данном случае, если это будет делаться за счет бюджета, то, как говорится, флаг им в руки», — сказал Онищенко.

С другой стороны, Онищенко обратил внимание на тот факт, что такая услуга не безвозмездна. По его словам, помощь от государства для населения должна осуществляться за счет бюджетных средств. Так, например, поступили в России при массовой вакцинации населения.

«Если людей будут заставлять это покупать, то это дорого. Так что сказав “А”, скажите “Б”. Мы, например, правда, с опозданием, объявили, что всех будем прививать за наши государственные деньги, это хорошее решение. Потому что люди понимают, что им сегодня тяжело. Так что вот так. Если это деньги государственные, то спасибо им за немецкий народ», — подытожил Онищенко.

В Германии за все время пандемии коронавируса зарегистрировали более 2 млн случаев заражения COVID-19. Более 47,8 тысяч пациентов скончались.