Онищенко похвалил Германию на ужесточение масочного режима

В Германии собираются сделать обязательным ношение респираторов с высокой степенью защиты вместо обычных масок.

В Германии планируют обязать всех жителей страны носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо обычных медицинских масок на фоне неутихающей пандемии коронавируса. Об этом сообщили европейские СМИ.

Такая мера с 18 января действует на территории Баварии. Сообщается, что решение принято на уровне властей федеральной земли, которые имеют право самостоятельно вводить подобные меры. За соблюдением этого требования начнут следить после 24 января. Респиратор необходимо будет носить в магазинах, а также в поездах, автобусах и трамваях.

PREMIUM MASKS REQUIRED—Bavaria ???????? will soon require people to wear higher grade masks/respirators in all stores & public transit. European high filtration FFP2 masks now needed—comparable to KN95, N95, KF94 masks. FFP2 is cheap & plentiful in EU. #COVID19https://t.co/hhL9oUDmtv pic.twitter.com/ieiFvgWi1B