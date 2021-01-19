Москвичей ожидает сильнейший за последние пять лет перепад температур

Резкие колебания температуры воздуха в Москве ожидаются к концу недели. За последние пять лет таких скачков в январе не наблюдалось, заявила метеоролог Татьяна Позднякова.

Резкие колебания температуры воздуха в Москве ожидаются к концу недели. За последние пять лет таких скачков в январе не наблюдалось, заявила метеоролог Татьяна Позднякова.

Смена характера климатических процессов фиксируется уже во вторник. Синоптики выявили достаточно высокое атмосферное давление, а температура воздуха в ночные часы достигала -20 градусов.

"У нас бывает, когда после январских морозов повышается температура. В этом году второй раз такие резкие колебания", – цитирует специалиста телеканал "360".

Мороз начнет постепенно ослабевать с 19 января. В среду температура воздуха составит -12 градусов. К выходным уже может выпасть снег с дождем, а температуры будут слабоположительные. Москвичей ожидает оттепель.