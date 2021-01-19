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13:08   19 Января 2021
Политика

Глава Крыма резко высказался о плохой уборке снега в регионе

Глава Крыма резко высказался о плохой уборке снега в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал коммунальные службы, которые не справились с расчисткой дорог на полуострове.

Управленец отметил, что ситуация с уборкой снега отвратительная. По его словам, с обязанностями особенно не справились городские службы Симферополя.

"Позорище это просто надоело", — отметил глава Крыма.

Аксенов также принес извинения жителям и гостям полуострова в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, он пообещал провести служебное расследование и наказать виновных.

Ранее Сергей Аксенов предрек выход нескольких областей из состава Украины из-за русофобской идеологии.

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#крым #симферополь #аксенов

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