13:08 19 Января 2021Политика
Глава Крыма резко высказался о плохой уборке снега в регионе
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал коммунальные службы, которые не справились с расчисткой дорог на полуострове.
Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал коммунальные службы, которые не справились с расчисткой дорог на полуострове.
Управленец отметил, что ситуация с уборкой снега отвратительная. По его словам, с обязанностями особенно не справились городские службы Симферополя.
"Позорище это просто надоело", — отметил глава Крыма.
Аксенов также принес извинения жителям и гостям полуострова в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, он пообещал провести служебное расследование и наказать виновных.
Ранее Сергей Аксенов предрек выход нескольких областей из состава Украины из-за русофобской идеологии.