Глава Крыма резко высказался о плохой уборке снега в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал коммунальные службы, которые не справились с расчисткой дорог на полуострове.

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал коммунальные службы, которые не справились с расчисткой дорог на полуострове.

Управленец отметил, что ситуация с уборкой снега отвратительная. По его словам, с обязанностями особенно не справились городские службы Симферополя.

"Позорище это просто надоело", — отметил глава Крыма.

Аксенов также принес извинения жителям и гостям полуострова в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, он пообещал провести служебное расследование и наказать виновных.

Ранее Сергей Аксенов предрек выход нескольких областей из состава Украины из-за русофобской идеологии.