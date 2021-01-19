В «Газпроме» допустили отмену строительства «Северного потока — 2»

В меморандуме госкорпорации сообщается, что на строительство газопровода может оказать влияние резкая смена политической ситуации.

Российская энергетическая компания «Газпром» не исключила приостановку или полную отмену строительства «Северного потока — 2» при резкой смене политической обстановки. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном компанией по поводу нового размещения бондов холдинга.

В документе обратили внимание на большое количество рисков, связанных с текущей политической ситуацией в мире. В ряде случаев это может привести не только к приостановке крупных проектов, но и к окончательной их отмене.

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов. В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — говорится в меморандуме.

Компания «Газпром» при содействии европейских партнеров реализует строительство «Северного потока — 2». В рамках проекта предполагается прокладка двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубопровод соединит Россию и Германию через Балтийское море. Проект готов на 94%. Серьезно затормозили строительство санкции США в отношении компаний, участвующих в проекте.

15 января укладка труб возобновилась в территориальных водах Дании, но затем снова приостановилась.