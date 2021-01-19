Подруга Началовой прокомментировала новость о рожденном после смерти певицы сыне

Ребенок покойной певицы Юлии Началовой вполне мог родиться после ее смерти, рассказала подруга исполнительницы, актриса Анна Калашникова.

Ребенок покойной певицы Юлии Началовой вполне мог родиться после ее смерти, рассказала подруга исполнительницы, актриса Анна Калашникова.

Как стало известно ранее, Началова и ее последний возлюбленный, судья Вячеслав Кудря хотели завести ребенка. Певица воспитывала дочь Веру от футболиста Евгения Алдонина, но мечтала о еще одном малыше. Началова была готова на ЭКО, но потом поняла, что из-за проблем со здоровьем не сможет выносить ребенка. Однако певица оставила после себя замороженный биоматериал.

С помощью яйцеклеток был зачат мальчик, которого выносила суррогатная мать. Сын Началовой появился на свет уже после ее смерти, узнало издание Super. Мальчика воспитывает Кудря, кроме того, малыша видят родители Началовой и ее дочь.

"Эта ситуация может быть правдой. <...> Я ее видела на новогодних концертах, и, честно говоря, ребенка не видно было. Я думаю, скорее всего, это суррогатная мама выносила. Почему нет?" — прокомментировала новость Калашникова.

Подруга певицы не исключает, что и сама может в будущем воспользоваться услугами суррогатной матери. В беседе с iReactor актриса отметила, что творческие люди подвержены стрессу. Калашникова сама потеряла ребенка на пятом месяце беременности.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Певицу, которой было 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище. При жизни знаменитость страдала от подагры и красной волчанки.