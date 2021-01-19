Подруга Началовой прокомментировала новость о рожденном после смерти певицы сыне
Ребенок покойной певицы Юлии Началовой вполне мог родиться после ее смерти, рассказала подруга исполнительницы, актриса Анна Калашникова.
Как стало известно ранее, Началова и ее последний возлюбленный, судья Вячеслав Кудря хотели завести ребенка. Певица воспитывала дочь Веру от футболиста Евгения Алдонина, но мечтала о еще одном малыше. Началова была готова на ЭКО, но потом поняла, что из-за проблем со здоровьем не сможет выносить ребенка. Однако певица оставила после себя замороженный биоматериал.
С помощью яйцеклеток был зачат мальчик, которого выносила суррогатная мать. Сын Началовой появился на свет уже после ее смерти, узнало издание Super. Мальчика воспитывает Кудря, кроме того, малыша видят родители Началовой и ее дочь.
"Эта ситуация может быть правдой. <...> Я ее видела на новогодних концертах, и, честно говоря, ребенка не видно было. Я думаю, скорее всего, это суррогатная мама выносила. Почему нет?" — прокомментировала новость Калашникова.
Подруга певицы не исключает, что и сама может в будущем воспользоваться услугами суррогатной матери. В беседе с iReactor актриса отметила, что творческие люди подвержены стрессу. Калашникова сама потеряла ребенка на пятом месяце беременности.
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Певицу, которой было 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище. При жизни знаменитость страдала от подагры и красной волчанки.