Британские СМИ назвали IT-гигантов настоящими победителями выборов в США

Настоящими победителями в битве за пост президента США стали IT-гиганты Facebook, Google, Apple и Twitter, отметил обозреватель британского издания The Spectator Нил Фергюсон.

Настоящими победителями в битве за пост президента США стали IT-гиганты Facebook, Google, Apple и Twitter, отметил обозреватель британского издания The Spectator Нил Фергюсон.

Споры о широком влиянии цифровых корпораций на политическую систему Соединенных Штатов начались еще в 2017 году. Тогда республиканцы не придавали этому большого значения, отметил автор статьи.

"Это была леденящая душу демонстрация власти „биг тека“", — прокомментировал Фергюсон действия соцсетей после штурма Капитолия в Вашингтоне.

Соцсети Twitter и Facebook заблокировали аккаунты американского лидера Дональда Трампа и его сторонников, а когда они попытались перенести дискуссию на платформу Parler, компании Google и Apple отказали им в технической поддержке, уточнил обозреватель.