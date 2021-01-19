Новая вспышка коронавируса зафиксирована в китайской провинции Цзилинь

Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом. Всплеск заболеваемости произошел в северо-восточной провинции Цзилинь.

Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом. Всплеск заболеваемости произошел в северо-восточной провинции Цзилинь.

За минувшие сутки в государстве зафиксировано 118 случаев заболевания, из них 43 выявлено в Цзилине. На прошлой неделе в этом регионе фиксировались единичные случаи коронавируса.

За все время распространения коронавирусной инфекции в Китае заразились более 88 тысяч граждан, 4,6 тысячи скончались, выздоровели более 82 тысяч человек.