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12:34   19 Января 2021
Общество

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в китайской провинции Цзилинь

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в китайской провинции Цзилинь

Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом. Всплеск заболеваемости произошел в северо-восточной провинции Цзилинь.

За минувшие сутки в государстве зафиксировано 118 случаев заболевания, из них 43 выявлено в Цзилине. На прошлой неделе в этом регионе фиксировались единичные случаи коронавируса.

За все время распространения коронавирусной инфекции в Китае заразились более 88 тысяч граждан, 4,6 тысячи скончались, выздоровели более 82 тысяч человек.

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#китай #цзилинь #коронавирус

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