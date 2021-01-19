Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:29   19 Января 2021
Политика

Порядка 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от COVID-19

Порядка 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от COVID-19

Почти 50 депутатов Госдумы РФ записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Представитель Госдумы подтвердил, что депутаты намерены привиться от COVID-19. Порядка 50 человек записались в очередь. По словам Володина, лидеры ЛДПР, КПРФ и "Единой России", Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Неверов уже привились. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой еще не определился.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#госдума #депутаты #вакцинация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров