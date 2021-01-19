Порядка 50 депутатов Госдумы записались на вакцинацию от COVID-19

Почти 50 депутатов Госдумы РФ записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Почти 50 депутатов Госдумы РФ записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Представитель Госдумы подтвердил, что депутаты намерены привиться от COVID-19. Порядка 50 человек записались в очередь. По словам Володина, лидеры ЛДПР, КПРФ и "Единой России", Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Неверов уже привились. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой еще не определился.