12:27 19 Января 2021Политика
Володин заявил об отсутствии стандартов демократии в США
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в ходе заседания поделился с депутатами выводами, сделанными после ситуации вокруг выборов в США.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в ходе заседания поделился с депутатами выводами, сделанными после ситуации вокруг выборов в США.
По его словам, американская избирательная система архаична.
Кроме того, он отметил, что необходимо не допустить произвола западных социальных сетей на территории России. Международные IT-компании обязаны подчиняться российскому законодательству, подытожил он.