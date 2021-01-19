Володин заявил об отсутствии стандартов демократии в США

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в ходе заседания поделился с депутатами выводами, сделанными после ситуации вокруг выборов в США.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в ходе заседания поделился с депутатами выводами, сделанными после ситуации вокруг выборов в США.

По его словам, американская избирательная система архаична.

Кроме того, он отметил, что необходимо не допустить произвола западных социальных сетей на территории России. Международные IT-компании обязаны подчиняться российскому законодательству, подытожил он.