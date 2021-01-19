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12:05   19 Января 2021
Политика

Госдума оценила идею использования COVID-паспортов в России

Госдума оценила идею использования COVID-паспортов в России

Создание COVID-паспортов является важным и нужным делом. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Депутат оценил идею введения сертификатов о прививке против коронавируса в России. По словам Морозова, необходимо понимать, кто и как будет использовать данную информацию.

"Дело это очень важное и нужное", — отметил он на заседании профильного комитета.

Представитель Госдумы уверен, что нововведение необходимо для медиков и врачей санитарно-эпидемиологической службы.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее подтвердил, что в регионе вводятся COVID-паспорта. Жители республики с антителами смогут получить документ.

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#госдума #паспорта #COVID-19

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