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12:02   19 Января 2021
Общество

Эксперты Роскачества оценили состав бутилированной питьевой воды

Эксперты Роскачества оценили состав бутилированной питьевой воды

Специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок бутилированной питьевой воды девяти стран-производителей.

Более чем у четверти проверенных образцов эксперты выявили признаки фальсификата. Об этом говорится в сообщении организации.

Также данные проверки показали, что шесть торговых марок не соответствуют действующему техрегламенту ЕАЭС. У половины образцов этикетка содержит информацию, которая может ввести в заблуждение потребителя.

"Обнаруженных проблем довольно много, однако в целом исследованная вода безопасна. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки", — отметили специалисты.

Более 40 торговых марок питьевой воды содержали указание на группы минерализации, однако были изготовлены не по ГОСТ. А у двух образцов минеральной лечебно-столовой воды эксперты выявили нехватку основного действующего вещества — сульфат-иона. Такой товар фактически не обладают заявленным лечебным эффектом.

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#фальсификация #роскачество #питьевая вода

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