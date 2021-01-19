11:52 19 Января 2021Происшествия
Новое дело Захарченко о взятках направлено в суд
Генпрокуратура РФ направила в суд дело бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.
Генпрокуратура РФ направила в суд дело бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.
Уточняется, что экс-сотрудник правоохранительных органов обвиняется в получении взяток на 1,4 млрд рублей.
Ранее стало известно, что суд приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 млн рублей. Стоит отметить, что оперативники нашли у него дома 8,5 млрд рублей. Бывшего полковника лишили всех государственных наград.