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11:52   19 Января 2021
Происшествия

Новое дело Захарченко о взятках направлено в суд

Новое дело Захарченко о взятках направлено в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд дело бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Уточняется, что экс-сотрудник правоохранительных органов обвиняется в получении взяток на 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что суд приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 млн рублей. Стоит отметить, что оперативники нашли у него дома 8,5 млрд рублей. Бывшего полковника лишили всех государственных наград.

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#суд #дело #захарченко

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