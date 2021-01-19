Исполнительница хита "Мальчик мой" Светлана Владимирская перенесла шесть операций

Певица Светлана Владимирская, пик популярности которой пришелся на 90-е годы, перенесла шесть операций и сейчас находится на зондовом питании. Об этом рассказала соседка звезды.

Певица Светлана Владимирская, пик популярности которой пришелся на 90-е годы, перенесла шесть операций и сейчас находится на зондовом питании. Об этом рассказала соседка звезды.

Новые данные о состоянии прооперированной звезды получили огласку в студии программы "Пусть говорят". Соседка Владимирской рассказала, что певица в настоящее время находится в стационаре. До этого врачи прооперировали ее шесть раз.

Как выяснилось, у Владимирской, покорившей сердца миллионов слушателей хитом "Мальчик мой", был хронический панкреатит. Гостья передачи добавила, что ситуация со здоровьем звезды обострилась после неудачной операции, проведенной в другом медучреждении — там не оказалось нужного оборудования. При транспортировании пациентки у нее развился перитонит.

Певица Светлана Владимирская получила всероссийскую славу после выхода в 1993 году ее дебютного альбома, получившего название "Мальчик мой". Одноименная композиция попала в ротацию большинства радиостанций и быстро ушла "в народ".