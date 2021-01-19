Тихановская обратилась к ОБСЕ для возвращения на родину

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нуждается в помощи ОБСЕ для возвращения в страну.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нуждается в помощи ОБСЕ для возвращения в страну.

По ее словам, для переезда в Белоруссию ей необходимы специальные гарантии, так как против нее возбуждено два уголовных дела.

"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь", — сказала она.

Ситуация в Белоруссии обострилась после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, белорусский лидер Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. Оппозиционно настроенные граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост президента Светлану Тихановскую.