11:46 19 Января 2021Политика
Тихановская обратилась к ОБСЕ для возвращения на родину
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нуждается в помощи ОБСЕ для возвращения в страну.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нуждается в помощи ОБСЕ для возвращения в страну.
По ее словам, для переезда в Белоруссию ей необходимы специальные гарантии, так как против нее возбуждено два уголовных дела.
"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь", — сказала она.
Ситуация в Белоруссии обострилась после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, белорусский лидер Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. Оппозиционно настроенные граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост президента Светлану Тихановскую.