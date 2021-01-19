Названы имена предполагаемых убийц криминального авторитета Япончика

Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, который был застрелен в 2009 году.

Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, который был застрелен в 2009 году.

В сообщении пресс-службы СК РФ отмечается, что исполнителями убийства Иванькова являются Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — России и Республики Абхазия.

"Бутбе и Папаве заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, оба фигуранта объявлены в международный розыск", — сообщили правоохранители.

Следствие полагает, что в июле 2009 года Бутба выстрелил в Иванькова из снайперской винтовки, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Папава наблюдал за происходящим со стороны. Он должен был прикрывать отход подельника в случае погони.

По данным следствия, Бутба и Папава в настоящее время находятся в Абхазии. Прорабатывается вопрос об их экстрадиции в Россию.