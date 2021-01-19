Разгневанные зрители потребовали выгнать Стриженову из программы "Время покажет"

Зрители Первого канала обратились с просьбой убрать телеведущую Екатерину Стриженову из программы "Время покажет" из-за нелепых ошибок.

Зрители Первого канала обратились с просьбой убрать телеведущую Екатерину Стриженову из программы "Время покажет" из-за нелепых ошибок.

Программа "Время покажет", которая транслируется на Первом канале, за последние недели подверглась жарким обсуждениям и критике, в связи с измененным составом ведущих.

Однако волна негодования обрушилась не только на новичков, но и на постоянную ведущую Екатерину Стриженову. Из-за ее ошибок зрители посоветовали ей не открывать рот.

Выяснилось, что в одном из последних эфиров Стриженова перепутала аптеку с обычным магазином, чем спровоцировала гнев телезрителей. Они заявили, что звезда не подходит на роль ведущей общественно-политического шоу.

Коллега Стриженовой Руслан Осташко выступил в ее защиту. Он заявил, что телезрители совсем не знают Екатерину, а всем недовольным посоветовал внимательнее смотреть ближайшие выпуски шоу, чтобы как можно лучше понять и узнать ее.