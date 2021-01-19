Минэкономразвития считает авантюрой подачу воды из Украины в Крым

Замглавы Министерства экономического развития РФ Сергей Назаров рассказал, какие решения по снятию водной блокады с полуострова прорабатываются сегодня на уровне правительства.

Замглавы Министерства экономического развития РФ Сергей Назаров рассказал, какие решения по снятию водной блокады с полуострова прорабатываются сегодня на уровне правительства.

Восстановление водоснабжения по Северокрымскому каналу из Днепра в ближайшей перспективе невозможно, а сама идея авантюрна, заявил замглавы министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Это не идея, а авантюра. Никто в ближайшей перспективе эту воду возвращать не собирается, поэтому рассчитывать на это, думаю, не надо", — сказал Назаров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что российские власти способны решить проблему автономно от Украины. План мероприятий по водоснабжению полуострова уже есть и разбит на несколько этапов. Предполагается использовать подземные источники, построить опреснительные станции, реконструировать резервное Межгорное водохранилище, а также осуществить прокладку постоянных водоводов.