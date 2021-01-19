Тайный ребенок Юлии Началовой родился после ее смерти

Сын покойной певицы Юлии Началовой родился уже после ее смерти, сообщает издание Super.

Сын покойной певицы Юлии Началовой родился уже после ее смерти, сообщает издание Super.

Возлюбленный артистки, судья Вячеслав Кудря, как оказалось, мечтал о ребенке от своей избранницы. Они даже строили большие планы на будущее. Мечте певицы суждено было сбыться, однако уже после ее смерти. Издание Super сообщает, что семья воспитывает сына Началовой и Кудри, который был рожден суррогатной матерью. Рождение ребенка певицы можно считать настоящим научным чудом, ведь его сердце забилось тогда, когда его знаменитой матери уже не было в живых.

Мальчик живет вместе с отцом, однако часто видится с родственниками. Также он общается с ее старшей дочерью Верой Алдониной.