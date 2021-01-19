Коронавирусом в России заболели еще 21 734 человека

Количество россиян, у которых за сутки был обнаружен коронавирус, составило 21 734 человека. У 11,2% из них не было клинических симптомов болезни.

Количество россиян, у которых за сутки был обнаружен коронавирус, составило 21 734 человека. У 11,2% из них не было клинических симптомов болезни.

Эпидемиологическая обстановка в России остается относительно сложной. За сутки выявлено 21 734 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах России, а 23 262 человека полностью выздоровели.

Детальная информация о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России, о мерах противодействия ей и советы специалистов публикуются на сайте стопкоронавирус.рф.