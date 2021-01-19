Дуэль по Лютеру Кингу. США и Россия схлестнулись в Совбезе ООН

Дипломаты обменялись цитатами американского борца за права темнокожих.

В понедельник, 18 января, в США прошло заседание Совета безопасности ООН, посвященное сотрудничеству международной организации и Лиги арабских государств (ЛАГ). Участники встречи обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и действия «режимов Сирии и Ирана».

Собрание проходило в день памяти Мартина Лютера Кинга – американского борца за права темнокожих, баптистского проповедника и автора знаменитой речи «У меня есть мечта». Дипломаты из США и России по-своему отметили эту дату, устроив на заседании дуэль из цитат известного активиста.

Немного истории

Мартин Лютер Кинг родился в Атланте – самом большом городе южного штата Джорджия, где жизнь темнокожих в 1929 году сложно было назвать комфортной. В отличие от более демократичного севера, на юге США еще царили устои, заложенные во времена существования рабовладельческой Конфедерации. Белое население пользовалось определенными привилегиями, в штате работали школы и магазины с табличками «white only» («только для белых» — англ.).

Из-за этого Мартин и его семья постоянно испытывали на себе последствия сегрегации – разделения людей по этническим признакам, закрепленное властями Джорджии (и других южных штатов) на официальном уровне. Родители мальчика работали в церкви: отец был пастором, а мать – главой хора и органисткой в местной церкви.

С десяти лет Кинг пел в церковном хоре. Символично, что в 1939 году, когда в Атланте проходила премьера фильма «Унесенные ветром» (сейчас картину критикуют за «романтизацию рабства» и «стереотипно показанных афроамериканцев») будущий борец за права темнокожих также исполнял песню в составе хора перед показом ленты.

Позже Мартин Лютер Кинг окончил Морхауз-колледж – престижное учебное заведение для афроамериканцев – и Духовную семинарию Крозер. В 1955 году он получил степень доктора философии в Бостонском университете. В том же году Кинг прославился на всю Америку благодаря бойкоту автобусных линий в Монтгомери.

Эта общественная акция началась после того, как 15-летня темнокожая школьница отказалась уступать место белому мужчине в автобусе, как того требовали законы сегрегации. За это девочку судили. Тогда Кинг возглавил бойкот, посоветовав местному цветному населению не пользоваться общественным транспортом. Афроамериканцы составляли больше 70% всего пассажиропотока, поэтому 385-дневный бойкот чуть не сделал банкротами все транспортные компании штата.

С тех пор Мартин Лютер Кинг стал для афроамериканцев героем и главным борцом за гражданские права темнокожих. В своих выступлениях он призывал людей к равенству между белым и цветным населением. В 1963 году он организовал Марш на Вашингтон, в котором участвовали почти 300 тысяч человек (80% из них — афроамериканцы). Эта мирная акция вошла в историю не только благодаря своим масштабам, но и из-за знаменитой речи под названием «У меня есть мечта».

В самом сердце Вашингтона Мартин Лютер Кинг обратился к согражданам и заявил о равенстве всех людей вне зависимости от их цвета кожи.

«Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа: "Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными". <…> Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом. Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами», — говорил Кинг.

Бряцание оружием

Теперь отголоски той речи прозвучали и на площадке Совбеза ООН. Критикуя действия геополитических противников Америки, в том числе Ирана, дипломат постпредства США Родни Хантер вспомнил одну из знаменитых фраз Мартина Лютера: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».

С ответом представителю Соединенных Штатов выступил российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя. Он напомнил американцам, что позиция Вашингтона по Ближнему Востоку станет куда более логичной, если армия США не будет «бряцать оружием» на фоне воодушевляющих речей в ООН.

«В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: "Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели"», — сказал Небензя.

Действительно, среди всех стран мира Соединенные Штаты уверенно лидируют в списке самых больших расходов на армию. К примеру, в 2021 году оборонный бюджет государства составляет 740 миллиардов долларов. Для сравнения, мощная армия Китая тратит в год на вооружение и технику около 250 миллиардов долларов.

Впору ли цитировать Мартина Лютера Кинга после таких цифр? Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин уверен, что нет. Он посоветовал американцам вспомнить пророчество 34-го президента страны Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, который говорил, что власть не должна зависеть от военно-промышленного комплекса.

«Зачем США тратят такие деньги на оборону, если их не используют? Такие траты постоянно подталкивают к проведению агрессивной милитаристской политики. При этом формируется целый бюрократический класс, который сидит на своих местах, получает колоссальные деньги и меньше получать не хочет. Тут не Лютера Кинга надо вспоминать, а именно эту цитату Эйзенхауэра. Он ведь предостерегал американцев именно от того, что происходит в США сейчас», — заверил эксперт.

Ранее президент Дональд Трамп пытался наложить вето на новый проект оборонного бюджета США, однако конгрессмены преодолели его большинством голосов.