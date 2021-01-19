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11:18   19 Января 2021
Политика

Постпред Небензя поставил США на место одной цитатой Мартина Лютера Кинга

Постпред Небензя поставил США на место одной цитатой Мартина Лютера Кинга

Соединенны Штаты должны прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке, уверен постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он выступил на заседании Совета Безопасности. Небензя использовал цитату Мартина Лютера Кинга, чтобы ясно донести до США свою мысль.

"Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели", — вспомнил политик слова знаменитого борца за права темнокожих.

Слова Небензи стали реакцией на высказывание дипломата постпредства США Родни Хантера. Американец раскритиковал действия "режимов Сирии и Ирана" и вспомнил изречение Кинга о борьбе с ненавистью при помощи любви.

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