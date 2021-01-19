Постпред Небензя поставил США на место одной цитатой Мартина Лютера Кинга

Соединенны Штаты должны прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке, уверен постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Соединенны Штаты должны прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке, уверен постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он выступил на заседании Совета Безопасности. Небензя использовал цитату Мартина Лютера Кинга, чтобы ясно донести до США свою мысль.

"Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели", — вспомнил политик слова знаменитого борца за права темнокожих.

Слова Небензи стали реакцией на высказывание дипломата постпредства США Родни Хантера. Американец раскритиковал действия "режимов Сирии и Ирана" и вспомнил изречение Кинга о борьбе с ненавистью при помощи любви.