Ученые выяснили, как сделать антибиотики эффективнее

Ученые из Казанского федерального университета обнаружили, что антибиотики показывают большую эффективность при смешении с продуктами жизнедеятельности бактерий.

Ученые из Казанского федерального университета обнаружили, что антибиотики показывают большую эффективность при смешении с продуктами жизнедеятельности бактерий.

Продукты, которые выделяют золотистый стафилококк, являющийся возбудителем заражения крови, ангины и других болезней, могут при смешении помочь антибиотикам побороть синегнойную палочку, отметили специалисты во время исследования. Сейчас эксперты пытаются идентифицировать вещества, которые выделяют бактерии.

Если у них получится воспроизводить их без помощи патогенов, то при лечении заболеваний можно будет избегать высокой концентрации антибиотиков. Также это может помочь снизить риск возникновения устойчивости бактерий к применению препаратов.