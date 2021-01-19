11:05 19 Января 2021Общество
Ученые выяснили, как сделать антибиотики эффективнее
Ученые из Казанского федерального университета обнаружили, что антибиотики показывают большую эффективность при смешении с продуктами жизнедеятельности бактерий.
Ученые из Казанского федерального университета обнаружили, что антибиотики показывают большую эффективность при смешении с продуктами жизнедеятельности бактерий.
Продукты, которые выделяют золотистый стафилококк, являющийся возбудителем заражения крови, ангины и других болезней, могут при смешении помочь антибиотикам побороть синегнойную палочку, отметили специалисты во время исследования. Сейчас эксперты пытаются идентифицировать вещества, которые выделяют бактерии.
Если у них получится воспроизводить их без помощи патогенов, то при лечении заболеваний можно будет избегать высокой концентрации антибиотиков. Также это может помочь снизить риск возникновения устойчивости бактерий к применению препаратов.