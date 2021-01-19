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11:05   19 Января 2021
Общество

Ученые выяснили, как сделать антибиотики эффективнее

Ученые выяснили, как сделать антибиотики эффективнее

Ученые из Казанского федерального университета обнаружили, что антибиотики показывают большую эффективность при смешении с продуктами жизнедеятельности бактерий.

Продукты, которые выделяют золотистый стафилококк, являющийся возбудителем заражения крови, ангины и других болезней, могут при смешении помочь антибиотикам побороть синегнойную палочку, отметили специалисты во время исследования. Сейчас эксперты пытаются идентифицировать вещества, которые выделяют бактерии.

Если у них получится воспроизводить их без помощи патогенов, то при лечении заболеваний можно будет избегать высокой концентрации антибиотиков. Также это может помочь снизить риск возникновения устойчивости бактерий к применению препаратов.

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#ученые #антибиотики #бактерии

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