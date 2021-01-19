Сын модели Стефани Сеймур скончался от передозировки на 25-м году жизни

Сын американской модели Стефани Сеймур и продюсера Питера Бранта скончался от передозировки. Молодой человек, работавший манекенщиком, имел серьезную зависимость от наркотиков.

Сын американской модели Стефани Сеймур и продюсера Питера Бранта скончался от передозировки. Молодой человек, работавший манекенщиком, имел серьезную зависимость от наркотиков.

Гарри Брант собирался в 2021 году лечь в реабилитационную клинику, чтобы избавиться от проблем с опасными веществами. Сын знаменитых родителей не успел этого сделать. Он скончался на 25-м году жизни, сообщает NYTimes.

По одной из версий, у Бранта случилась передозировка препаратами, отпускаемыми по рецепту. Семья очень опечалена тем, что молодой человек стал жертвой зависимости. Они уверены, что талантливый парень смог бы достичь многого.