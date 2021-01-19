Репетиция инаугурации Байдена в Вашингтоне прошла за высоким забором

Мероприятия, приуроченные к репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена, прошли скомкано.

Мероприятия, приуроченные к репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена, прошли скомкано.

В Вашингтоне установили высокий забор и расположили вооруженных бойцов. Об этом сообщает РИА Новости. Репетицию отложили на день. Власти ожидали акций со стороны приверженцев действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Прогон начали за высокой оградой. Однако небольшой пожар недалеко от репетиции заставил охрану увести всех участников в Капитолий. Выяснилось, что причиной возгорания стал взрыв пропанового обогревателя в палатке бездомного.

Ранее "Царьград" сообщал о странностях предстоящей инаугурации. Из-за пандемии и акций выступление Байдена пройдет без зрителей, пояснили в издании.