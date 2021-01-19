Коронакризис изменил отношение банков к кредитованию населения

Общий объем одобренных кредитов в 2020 году снизился. Аналитики считают, что новые условия напрямую связаны с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Общий объем одобренных кредитов в 2020 году снизился. Аналитики считают, что новые условия напрямую связаны с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Чаще всего банки стали отклонять заявки на автокредиты — 62% сделок не были совершены по инициативе финансовых организаций. Это объясняется желанием кредиторов избежать роста числа "проблемных" займов. В условиях пандемии коронавируса многие их клиенты столкнулись со снижением дохода, что негативно сказывается на способности своевременно погашать задолженности.

Несмотря на спад автомобильного сегмента, другие кредитные продукты показали рост. К примеру, даже в ситуации кризисного снижения популярностью пользуется ипотека. В 2021 году ситуация на рынке будет оставаться схожей, уверены в Национальном бюро кредитных историй.