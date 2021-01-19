Уборка снега закончилась смертью для 60 японцев

Жители Японии продолжают погибать при расчистке своих домов от сугробов. Сейчас известно о 60 жертвах несчастных случаев.

Жители Японии продолжают погибать при расчистке своих домов от сугробов. Сейчас известно о 60 жертвах несчастных случаев.

Министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба рассказал о жителях страны, которые погибли при расчистке снега на своих территориях. По его словам, руководство страны крайне обеспокоено сложившейся ситуацией и в скором времени предоставит помощь для безопасной уборки снежных завалов.

Мощные снегопады начались на севере главного японского острова Хонсю и на северном острове Хоккайдо в декабре прошлого года, передает РЕН ТВ. Из-за обильного количества осадков в регионах наблюдались перебои с движением и работой коммунальных служб.