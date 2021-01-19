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9:46   19 Января 2021
Политика

Председатель ОБСЕ приехала на Украину для обсуждения ситуации в Донбассе

Председатель ОБСЕ приехала на Украину для обсуждения ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде прибыла в Киев с официальным визитом.

Он продлится до 20 января включительно. Об этом сообщило посольство Швеции на Украине в Twitter. В дипведомстве к записи прикрепили видео с Анн Линде, выходящей из самолета.

Во вторник переговоры с председателем ОБСЕ должен провести глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Они затронут тему безопасности в Донбассе. Анн Линде также должна встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно о попытке Украины заставить РФ пересмотреть Минские соглашения. Киев снова пытается выставить РФ в качестве одной из сторон конфликта.

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#украина #обсе #Анн Линде

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