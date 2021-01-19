Бывший ведущий передачи "Время" Игорь Выхухолев умер в 66 лет

Известный телеведущий Игорь Выхухолев умер на 67-м году жизни. Информацию об этом сообщили родственники журналиста.

Известный телеведущий Игорь Выхухолев умер на 67-м году жизни. Информацию об этом сообщили родственники журналиста.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщила дочь Мария Выхухолева в комментарии ТАСС.

Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Свою карьеру он начал в Агентстве печати "Новости" в 1981 году, после чего перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы "Время". С 1992 по 1996 годы был постоянным ведущим программы "Время" на ОРТ. В 2006 году перешел работать в ВГТРК.