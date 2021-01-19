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9:24   19 Января 2021
Политика

Более половины американцев признались в доверии к избирательной системе

Более половины американцев признались в доверии к избирательной системе

Избирательная система США вызывает доверие у большинства жителей страны.

К таким выводам пришли в издании The Hill и компании HarrisX после проведения соответствующих исследований. В опросе приняли участие 2854 зарегистрированных избирателя.

Результаты показали, что 65% уверены в справедливом подсчете голосов на выборах. Еще 35% выразили малую степень доверия или его отсутствие к выборной системе.

Больше всего уверенности в прозрачности подсчета голосов выразили демократы (67%). Среди независимых граждан этот показатель составил 43%, а среди республиканцев — 19%.

Ранее член СПЧ при президенте России Александр Брод предрек начало травли несогласных с итогами выборов в США. В Соединенных Штатах запустится череда событий аналогичных ситуации на Украине, уверен эксперт.

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#сша #выборы #доверие

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