Навального изолировали на время карантина в трехместной камере СИЗО-1

Блогер Алексей Навальный проведет двухнедельный карантин в одиночку в трехместной камере московского изолятора "Матросская тишина",

Блогер Алексей Навальный проведет двухнедельный карантин в одиночку в трехместной камере московского изолятора "Матросская тишина",

Навальный был взят под стражу на 30 суток. Блогер поужинал в следственном изоляторе. По прибытии в СИЗО он принял душ и получил все положенные принадлежности. В его камере будет чайник, холодильник, телевизор и горячая вода. Об этом рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

Правозащитник передал слова Навального о том, что по отношению к нему не было применено какого-либо давления. Навальный также на время задержания может заказывать необходимые продукты через родственников. Блогер был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии. ФСИН сообщает, что Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года он был объявлен в розыск на территории России.

Блогер Навальный имеет две условные судимости. Одна связана с растратой более 16 миллионов рублей по делу "Кировлеса". Еще одна судимость за дело о хищении более 30 миллионов рублей. Ранее ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше".