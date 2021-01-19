Трамп перед уходом обратится к американской нации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп записал видеообращение к американцам перед уходом с поста главы государства.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп записал видеообращение к американцам перед уходом с поста главы государства.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации, записанное в Белом доме видео могут обнародовать во вторник. Однако окончательное время выхода обращения пока неизвестно.

В своем обращении глава Белого дома, по данным прессы, подвел итоги своего правления, рассказав о нескольких достижениях, которые, по его мнению, определили его президентский срок. Трамп также упомянул новую администрацию, но в каком контексте были сказаны его слова неясно.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. Трамп ранее говорил, что не собирается присутствовать на инаугурации.