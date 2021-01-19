Супруга Дональда Трампа Мелания в период правления своего мужа занималась работами по реставрации Белого дома.

Супруга Дональда Трампа Мелания в период правления своего мужа занималась работами по реставрации Белого дома.

Он рассказала о своих стараниях для сохранения и преумножения культурного наследия. Первая леди США помимо прочего занялась восстановлением президентского лифта, ванной комнаты, мраморного пола на первом этаже, аллеи для боулинга, Розового сада и теннисного павильона. Почти все эти места, как пишут СМИ, закрыты для посещения публики. Ими может пользоваться только семья американского лидера.

Телеканал CNN провел опрос, где узнал, как американцы относятся к Мелании Трамп. Выяснилось, что она станет первой леди США с самым низким рейтингом одобрения. Порядка 47% респондентов придерживаются о ней неблагоприятного мнения.