Россия вернулась к переговорам об экспорте ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО "Энергомаш" возобновило переговоры об экспорте ракетных двигателей, которые из-за пандемии коронавируса пришлось отложить почти на год.

Предприятие Роскосмоса НПО "Энергомаш" возобновило переговоры об экспорте ракетных двигателей, которые из-за пандемии коронавируса пришлось отложить почти на год.

Также снова идет речь о сотрудничестве с другими странами в разработке двигателей, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов в беседе с РИА Новости.

"К сожалению, переговорный процесс замедлился из-за пандемии. Мы не сильно ушли от того состояния переговоров, которое было еще в начале 2020 года", — отметил он.

Сейчас, когда обсуждения проектов и поставок снова начались, оказалось, что все партнеры прошлого года по-прежнему готовы к совместной работе и сотрудничеству. Предприятие планирует успешно завершить переговоры в 2021 году, подчеркнул Арбузов.