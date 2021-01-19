Аналитики: пандемия и сети 5G могут привести к подорожанию мобильной связи

Россияне в текущем году могут столкнуться с очередным скачком цен на услуги сотовых операторов.

Россияне в текущем году могут столкнуться с очередным скачком цен на услуги сотовых операторов.

Подорожание может достигнуть 15%, предсказывают аналитики. Эксперты, как пишут "Известия", винят в этом сразу несколько факторов. Первым является внедрение сетей пятого поколения. Новая инфраструктура требует значительных затрат. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает главной причиной подорожания рост трафика, потребляемого клиентами.

"В среднем по России абонент начинает потреблять в два раза больше интернет-трафика год к году", – отметил эксперт.

Также во многом причиной роста тарифов является сокращение продаж в офлайн-магазинах, которое было вызвано пандемией коронавируса. Иным фактором является курс доллара, прямо влияющий на стоимость оборудования.

Замглавы российского Минцифры Олег Иванов уверен, что на сегодня в стране нет оснований для повышения тарифов. Операторы, если это произойдет, должны будут заранее оповестить абонентов. Пока подобных извещений нет. ФАС также не получала заявок на согласование тарифов.