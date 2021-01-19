Британская мутация коронавируса может стать для России основной

Новая мутация коронавируса, обнаруженная недавно в Великобритании, может оказаться самым распространенным штаммом вируса в России.

Новая мутация коронавируса, обнаруженная недавно в Великобритании, может оказаться самым распространенным штаммом вируса в России.

Такое заявление сделала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Дело в том, что открытый штамм на 56% заразнее уже привычного коронавируса.

Сегодня в США множество пациентов лежит именно с этой разновидностью, напомнила биолог. Центр контроля и профилактики заболеваний полагает, что уже к началу весны мутация будет основной в государстве.

"Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать", — отметила Баранова.

Она объяснила, что при обычном COVID-19 человек мог минут 15 разговаривать с инфицированным и не заразиться. В случае с "британским" штаммом, этот период сокращается втрое.