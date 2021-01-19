Пушков заявил, что Зеленский не справляется с ролью президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими полномочиями. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими полномочиями. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Политик сделал репост записи Владимира Соловьева. Он разместил ролик, который был опубликован еще в 2014 году. Там будущий глава Украины призывает "на законном основании" дать русскоязычным гражданам страны возможность разговаривать на родном языке.

Пушков отметил, что Зеленский до президентства был "на своем месте". Роль лидера страны ему не удалась. По мнению дипломата, он растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший все, во что он верил прежде.