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6:47   19 Января 2021
Экономика

Сенатор Кусайко пообещала досрочную пенсию еще одной категории россиян

Сенатор Кусайко пообещала досрочную пенсию еще одной категории россиян

Работающие с коронавирусными больными врачи смогут рассчитывать на еще одну важную льготу. Они получат право уйти на пенсию досрочно, рассказала сенатор Татьяна Кусайко.

Подсчет отработанного времени у медиков, контактирующих с пациентами с COVID-19, по словам сенатора, ведется особенным образом. Из-за этого у врачей будет возможность получить досрочную пенсию.

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам", – подчеркнула Кусайко в беседе с порталом НСН.

В настоящее время медицинские сотрудники имеют льготы при покупке автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. Скидка для них может составить до 375 тысяч рублей.

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#врачи #коронавирус #досрочная пенсия #Кусайко

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