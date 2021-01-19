Сын академика Сахарова умер в возрасте 63 лет в Москве

Сын академика Андрея Сахарова Дмитрий скончался на 64-м году жизни в Москве.

Сын академика Андрея Сахарова Дмитрий скончался на 64-м году жизни в Москве.

Мужчину госпитализировали вечером 19 января в кардиореанимацию, где ему сделали операцию. Через несколько часов после операции Дмитрий Сахаров умер.

О причинах смерти, а также о дате и месте похорон будет сообщено позднее. О смерти мужчины сообщило РЕН ТВ. Ранее стало известно о смерти музыканта, аккомпаниатора Кобзона, народного артиста России Алексея Евсюков. Он скончался в возрасте 71 года.