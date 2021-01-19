Американские астронавты поделились поделились с россиянами продуктами питания на МКС

Американские космонавты делятся едой с российскими астронавтами на борту МКС.

Американские космонавты делятся едой с российскими астронавтами на борту МКС.

Запуск грузового корабля "Прогресс" был перенесен с 11 декабря на 15 февраля из-за дополнительных проверок. В связи с этим американские астронавты поделились свое едой с российскими коллегами, передает пресс-служба "Роскосмоса".

"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", — заявил космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Россияне просили американскую сторону доставить на Международную космическую станцию российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции. Об этом рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев РИА Новости.