Telegram активно блокирует призывы к насилию в США — Дуров

Модераторы мессенджера Telegram на прошлой неделе заблокировали сотни призывов к насилию в США. Об этом рассказал Павел Дуров.

Модераторы мессенджера Telegram на прошлой неделе заблокировали сотни призывов к насилию в США. Об этом рассказал Павел Дуров.

Модераторы приложения стали чаще получать жалобы на посты, в которых публично призывают к насилию. Администрация активно ведет работу по блокировке таких материалов в мессенджере.

Павле Дуров поблагодарил всех, кто сообщал о каналах, которые публиковали противоправные сообщения. Он также отметил, что Telegram поддерживает информацию о гражданских движениях и мирных протестах, а также о политических дебатах, но выступает против публичных призывов к насилию.