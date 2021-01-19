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5:46   19 Января 2021
Общество

Telegram активно блокирует призывы к насилию в США — Дуров

Telegram активно блокирует призывы к насилию в США — Дуров

Модераторы мессенджера Telegram на прошлой неделе заблокировали сотни призывов к насилию в США. Об этом рассказал Павел Дуров.

Модераторы приложения стали чаще получать жалобы на посты, в которых публично призывают к насилию. Администрация активно ведет работу по блокировке таких материалов в мессенджере.

Павле Дуров поблагодарил всех, кто сообщал о каналах, которые публиковали противоправные сообщения. Он также отметил, что Telegram поддерживает информацию о гражданских движениях и мирных протестах, а также о политических дебатах, но выступает против публичных призывов к насилию.

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#telegram #блокировка #павел дуров

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